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سفلتة 5 آلاف متر وتجديد الإنارة بمكة

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الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة الطرق بالأحياء والمخططات السكنية والشوارع الرئيسية، عن طريق فِرق فنية وهندسية وكوادر مختصة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفِرق الميدانية لمتابعة أعمال شبكة الطرق بمكة المكرمة، وتنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في مخططات «طريق السيل - الرصيفة - شارع حسين سرحان» بأطوال بلغت 5097 مترًا، ومساحات بلغت 64180 مترًا مربعًا، إضافة إلى تنفيذ صبات خرسانية «نيوجيرسي» في حي العوالي بعدد 530 صبة، وتركيب بلاط «إنترلوك» في حي أم الجود بمساحة 600 متر مربع.

وأضافت أن الأعمال تضمنت صيانة التجهيزات الداخلية لعدد 626 فانوسًا للإنارة، وإصلاح 479 فانوسًا، والإشراف على مكوناتها ومتابعة جودتها وعمل الإصلاحات اللازمة وإحلال وتجديد وسائل الإنارة، وذلك طبقًا لخطة تجديد شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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