، تفاصيل جديدة حول انفجار جبل علي: "مدني دبي" يسيطر على الحريق.. ولا إصابات ،

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وقع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي التفاصيل، اندلع حريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي، فيما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فِرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات من جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي، وقد تم إخلاء السفينة المعنيَّة من طاقمها في الوقت المناسب.
من جهتها، ذكرت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرة إلى احتواء إحدى الحاويات على بعض المواد القابلة للاشتعال.
وتردد صدى الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.
وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسيًّا في جنوب إمارة دبي، فيما أكد مراسل قناة العربية أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر من جراء الانفجار.
.............................................................
مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي
أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي
فيما ذكرت "وام" أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
تفاصيل جديدة حول انفجار جبل علي: "مدني دبي" يسيطر على الحريق.. ولا إصاباتخالد الشاماني الخليج 365 2021-07-07
وقع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي التفاصيل، اندلع حريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي، فيما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فِرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات من جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي، وقد تم إخلاء السفينة المعنيَّة من طاقمها في الوقت المناسب.
من جهتها، ذكرت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرة إلى احتواء إحدى الحاويات على بعض المواد القابلة للاشتعال.
وتردد صدى الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.
وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسيًّا في جنوب إمارة دبي، فيما أكد مراسل قناة العربية أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر من جراء الانفجار.
.............................................................
مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي
أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي
فيما ذكرت "وام" أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:28 PM
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
03:10 AM
"المري": تم إخلاء السفينة من طاقمها.. وجارٍ التحقيق في أسباب الحادث
وقع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي التفاصيل، اندلع حريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي، فيما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فِرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات من جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي، وقد تم إخلاء السفينة المعنيَّة من طاقمها في الوقت المناسب.
من جهتها، ذكرت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرة إلى احتواء إحدى الحاويات على بعض المواد القابلة للاشتعال.
وتردد صدى الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.
وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسيًّا في جنوب إمارة دبي، فيما أكد مراسل قناة العربية أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر من جراء الانفجار.
.............................................................
مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي
أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي
فيما ذكرت "وام" أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
، تفاصيل جديدة حول انفجار جبل علي: "مدني دبي" يسيطر على الحريق.. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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