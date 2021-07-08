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أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.
وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.
بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.
وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:02 AM
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:11 AM
تواجه إيطاليا الأحد المقبل في "ويمبلي"
أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.
وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.
، إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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