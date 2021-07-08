- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.
وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".
وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
"الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.
وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".
وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:50 AM
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:01 AM
تم إطلاق الزي الرسمي للفريق تحت عنوان «كلنا السعودية»
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.
وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".
وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.
، "الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.