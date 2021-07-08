، حصتين صباحية ومسائية تجهز الهلال لمعسكر النمسا.. وإدارة النادي تمدد عقد المطيري حتى 2024 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
تركزت الحصة الصباحية على تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، حيث عمل الجهاز الفني في الحصة المسائية على تكثيف الجوانب اللياقية والفنية، ثم قسم مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" الفريق إلى مجموعتين، أجرت كل مجموعة تدريبات فنية متنوعة، تلاها تدريبات الجري، ومناورة على جزء من الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ويشتمل برنامج الفريق يوم الغد على فحوص طبية صباحية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي، وحصة تدريبية مسائية في مقر النادي.
من جهة أخرى أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إجراءات تمديد عقد لاعب فريق الهلال تركي المطيري لمدة ثلاثة أعوام وذلك حتى عام 2024 م.
وجرت مراسم توقيع عقد التمديد مساء اليوم الأربعاء في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي.
وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن تعافي اللاعب محمد كنو من الإصابة بشكل نهائي والتي تعرض لها في مباراة التعاون في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
يشار إلى أنه بعثة نادي الهلال ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى النمسا من أجل بداية المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم القادم.
الهلال
حصتين صباحية ومسائية تجهز الهلال لمعسكر النمسا.. وإدارة النادي تمدد عقد المطيري حتى 2024صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
تركزت الحصة الصباحية على تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، حيث عمل الجهاز الفني في الحصة المسائية على تكثيف الجوانب اللياقية والفنية، ثم قسم مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" الفريق إلى مجموعتين، أجرت كل مجموعة تدريبات فنية متنوعة، تلاها تدريبات الجري، ومناورة على جزء من الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ويشتمل برنامج الفريق يوم الغد على فحوص طبية صباحية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي، وحصة تدريبية مسائية في مقر النادي.
من جهة أخرى أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إجراءات تمديد عقد لاعب فريق الهلال تركي المطيري لمدة ثلاثة أعوام وذلك حتى عام 2024 م.
وجرت مراسم توقيع عقد التمديد مساء اليوم الأربعاء في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي.
وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن تعافي اللاعب محمد كنو من الإصابة بشكل نهائي والتي تعرض لها في مباراة التعاون في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
يشار إلى أنه بعثة نادي الهلال ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى النمسا من أجل بداية المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم القادم.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:22 AM
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:02 AM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
تركزت الحصة الصباحية على تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، حيث عمل الجهاز الفني في الحصة المسائية على تكثيف الجوانب اللياقية والفنية، ثم قسم مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" الفريق إلى مجموعتين، أجرت كل مجموعة تدريبات فنية متنوعة، تلاها تدريبات الجري، ومناورة على جزء من الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ويشتمل برنامج الفريق يوم الغد على فحوص طبية صباحية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي، وحصة تدريبية مسائية في مقر النادي.
من جهة أخرى أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إجراءات تمديد عقد لاعب فريق الهلال تركي المطيري لمدة ثلاثة أعوام وذلك حتى عام 2024 م.
وجرت مراسم توقيع عقد التمديد مساء اليوم الأربعاء في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي.
وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن تعافي اللاعب محمد كنو من الإصابة بشكل نهائي والتي تعرض لها في مباراة التعاون في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
يشار إلى أنه بعثة نادي الهلال ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى النمسا من أجل بداية المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم القادم.
، حصتين صباحية ومسائية تجهز الهلال لمعسكر النمسا.. وإدارة النادي تمدد عقد المطيري حتى 2024 ،
المصدر : الخليج 365
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