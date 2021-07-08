، ماجد عبد الله وياسر المسحل يشاركان في حملة "امنح حياة " للتبرع بالدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها جمعية أصدقاء بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية

التقى اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبد الله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وذلك خلال زيارته للجمعية للاطلاع على أعمالها، وبحث تعزيز التعاون مع اتحاد كرة القدم، بحضور عضو مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية فهد الدوسري.

وشارك رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في حملة #امنح_حياة التي تنفذها "جمعية أصدقاء" بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية للتبرع بالدم لصالح بنك الدم المركزي في المدينة والتي تستمر ليوم غدٍ الخميس ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية.

من جهة أخرى سلم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد عبد الله أحد اللاعبين القدامى من مستفيدي الجمعية وحدة سكنية مقدمة من الإسكان التنموي.

وشارك في التسليم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل خلال زيارته اليوم للجمعية.



وتأتي هذه الخدمة ضمن خدمات توفير السكن التي تقدمها جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية لمستفيديها.

وكانت جمعية أصدقاء أطلقت اليوم حملة #امنح_حياة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية؛ وذلك لفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في التبرع بالدم نقطة دم لصالح مركز الدم بالمدينة ، وذلك بمقر الجمعية في حي الصحافة.