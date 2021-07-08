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مشاري الذايدي: مصطلح الدعاة تم توظيفه سياسيا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عقب الكاتب الصحفي مشاري الذايدي على مصطلح "الدعاة" مؤكدا أنه مصطلح في الأساس ديني، لكن تم توظيفه سياسيا بعد ذلك.

وقال الذايدي: "كلمة الدعوة مصطلح قرآني معروف، لكنه تحور وتم توظيفه سياسيا، وارتبط ببعض الجماعات الإسلامية، لذلك فهو مصطلح حركي سياسي في مصطلح ديني".

ورأى أن الاعتدال "فضيلة لا رييب فيها"، مضيفا: "الله جعلنا أمة وسطا لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأنا اربط الاعتدال بالالتزام بقوانين الدولة".

وضرب مثالا برجل متشدد كان يرى نفسه معتدلا، قائلا: "كان رجل يعيش عيشة السلف، لا يستخدم الكهرباء وكان في غاية التشدد ويعتقد انه غير متشدد والف كتاب "الوعيد على اهل الغلو والتشديد" وقاعد ينصحهم وهو نفسه متشدد".

وأضاف: "لذلك كلما التزم الإنسان بقوانين الدولة هذا هو الاعتدال، آرائك الشخصية لا استطيع التحكم بها لكن مجرد خروجها للعلن وأصبحت مؤثرة في الآخرين تحولت من رأي شخصي الى نشاط".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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