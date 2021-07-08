شكرا لمتابعة خبر عن 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام والمشاعر دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف الأمن العام أنه سيتم فرض مخالفة مالية على كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة دون تصريح.

وأشار إلى أن الغرامة المالية تبلغ 10 آلاف ريال، وستفرض على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن تلك الغرامة جاءت وفقاً للأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المناطق التي تحتاج إلى تصريح، تشمل المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات).

وأبان أن سيبدأ العمل بهذا الإجراء من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.