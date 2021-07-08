«الخارجية الأمريكية»: بلينكن سيشارك في لقاءات خالد بن سلمان بواشنطن

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيشارك في اللقاءات التي سيعقدها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في واشنطن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن كل التوقعات تشير لإمكانية عقد جلسة سابعة من محادثات فيينا مع إيران.

وبحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأربعاء، الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب.

وركّز اللقاء على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تُهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.

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