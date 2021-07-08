بالفيديو .. تباين الآراء حول استبدال الكتب المدرسية بالإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - تباينت الآراء بشأن استبدال الكتب المدرسية بالإلكترونية بين مؤيد ومعارض، عقب القرار الصادر بالتحول الكامل للمناهج الرقمية والاستغناء عن الكتب.

وقالت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، إن العديد من الباحثين والمعنيين بالشأن التعليمي، طالبوا وزارة التعليم - بعد نجاحاتها في مواجهة أزمة كورونا - بالتحرك بقوة نحو ثقافة رقمية موحدة يتم إدماجها بمناهج الدراسة المختلفة؛ حرصًا على سلامة الأجيال الحالية، وفق قناة الإخبارية.

وساد تفاؤل كبير بشأن تجربة المنهج الرقمي التي فرضتها جائحة كورونا، لكن مختصين كثيرين أكدوا أن التجربة كشفت عدة مشكلات أبرزها استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة مما يشكل ضررا على صحتهم ويؤثر عليهم إجتماعيا ويثير علامات استفهام حول زيادة الفاقد التعليمي.

ويواصل فريق التطوير الاستراتيجي في وزارة التعليم جهوده المستمرة للتحول إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.