مقاطع توثق تخزين عمالة مخالفة بضائع في بيوت مهجورة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - قالت قناة «الإخبارية» إن عمالة مخالفة تقوم بتخزين المواد الغذائية والبضائع في البيوت المهجورة بسوق «عتيقة» بالرياض

وقال تقرير «الإخبارية»، إن بعض العمالة الوافدة المخالفة تستغل المنازل المهجورة بسوق «عتيقة» وتستخدمها كمستودعات لتخزين الأغذية والبضائع وتدار بشكل سري.

وأضاف التقرير المصور المنشور على الحساب الرسمي لقناة الإخبارية على «تويتر» أن عمارة سكنية أخرى في نفس المنطقة يتم استخدامها كمكتب لاستقبال البضائع مجهولة المصدر.

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