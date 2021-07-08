محمد الفلاح - أمريكا تشيد بجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن

الخميس 8 يوليه 2021

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بجهود السعودية في دفع تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن وإحلال السلام.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اتفقنا على مواصلة الحوار مع السعودية بشأن آلية إرساء الأمن والاستقرار في البحر الأحمر.

وأكد نيد برايس، أن المليشيات الموالية لإيران تشكل تهديدًا جديًا لسيادة العراق واستقراره.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه سيتم عقد لقاء بين الوزير أنتوني بلينكن والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اليوم.