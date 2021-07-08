، "هرتزوج" يؤدي اليمين رئيسًا جديدًا لإسرائيل ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدى رئيس حزب العمل السابق إسحق هرتزوج اليمين الدستورية رئيسًا لإسرائيل اليوم الأربعاء، وتعهد باستخدام دوره الشرفي إلى حد بعيد لمحاولة رأب الصدع العميق داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال "هرتزوج" (60 عامًا): "سأذهب من هنا إلى مقر الرئاسة في إسرائيل، وأبدأ رحلة بين الانقسامات والخلافات في المجتمع الإسرائيلي، رحلة تهدف لإيجاد الموحد بين الاختلافات، الموحد بين الانقسامات، رحلة تستهدف اكتشافنا من جديد"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أبدأ في هذا الطريق من أجل مواجهة الألم، والشروع في علاجه مباشرة، وإعارة الآذان للصعوبات والمخاوف، حتى في أكثر المراحل تفجرًا".
وتعهد "هرتزوج" بمكافحة معاداة السامية، والسعي من أجل السلام بين إسرائيل وجيرانها، والمساعدة في مواجهة التهديدات الاستراتيجية المحدقة بإسرائيل، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.
و"هرتزوج" محامٍ وابن الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتزوج، الذي شغل أيضًا منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
"هرتزوج" يؤدي اليمين رئيسًا جديدًا لإسرائيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-07
أدى رئيس حزب العمل السابق إسحق هرتزوج اليمين الدستورية رئيسًا لإسرائيل اليوم الأربعاء، وتعهد باستخدام دوره الشرفي إلى حد بعيد لمحاولة رأب الصدع العميق داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال "هرتزوج" (60 عامًا): "سأذهب من هنا إلى مقر الرئاسة في إسرائيل، وأبدأ رحلة بين الانقسامات والخلافات في المجتمع الإسرائيلي، رحلة تهدف لإيجاد الموحد بين الاختلافات، الموحد بين الانقسامات، رحلة تستهدف اكتشافنا من جديد"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أبدأ في هذا الطريق من أجل مواجهة الألم، والشروع في علاجه مباشرة، وإعارة الآذان للصعوبات والمخاوف، حتى في أكثر المراحل تفجرًا".
وتعهد "هرتزوج" بمكافحة معاداة السامية، والسعي من أجل السلام بين إسرائيل وجيرانها، والمساعدة في مواجهة التهديدات الاستراتيجية المحدقة بإسرائيل، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.
و"هرتزوج" محامٍ وابن الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتزوج، الذي شغل أيضًا منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
08:25 PM
تعهَّد بمعالجة الانقسامات السياسية
أدى رئيس حزب العمل السابق إسحق هرتزوج اليمين الدستورية رئيسًا لإسرائيل اليوم الأربعاء، وتعهد باستخدام دوره الشرفي إلى حد بعيد لمحاولة رأب الصدع العميق داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال "هرتزوج" (60 عامًا): "سأذهب من هنا إلى مقر الرئاسة في إسرائيل، وأبدأ رحلة بين الانقسامات والخلافات في المجتمع الإسرائيلي، رحلة تهدف لإيجاد الموحد بين الاختلافات، الموحد بين الانقسامات، رحلة تستهدف اكتشافنا من جديد"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أبدأ في هذا الطريق من أجل مواجهة الألم، والشروع في علاجه مباشرة، وإعارة الآذان للصعوبات والمخاوف، حتى في أكثر المراحل تفجرًا".
وتعهد "هرتزوج" بمكافحة معاداة السامية، والسعي من أجل السلام بين إسرائيل وجيرانها، والمساعدة في مواجهة التهديدات الاستراتيجية المحدقة بإسرائيل، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.
و"هرتزوج" محامٍ وابن الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتزوج، الذي شغل أيضًا منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
، "هرتزوج" يؤدي اليمين رئيسًا جديدًا لإسرائيل ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "هرتزوج" يؤدي اليمين رئيسًا جديدًا لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.