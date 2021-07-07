شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إسدال الستار على «أفلام السعودية» بـ10 جوائز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُسدل الستار على روائع السينما السعودية في مهرجان أفلام السعودية بدورته السابعة، اليوم الأربعاء، بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، والشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ودعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، والذي انعقد في مركز إثراء بالفترة (1 -7 يوليو 2021م)، بحضور نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

وقُدم ٣٧ برنامجا سينمائياً، وعُرض 56 فيلماً سعودياً وخليجياً خلال أيام المهرجان، كما تنافس صناع الأفلام على نيل جوائز النخلة الذهبية بمعدل ١٤ فيلمًا سعوديًا.

وفي الحفل الختامي للمهرجان، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز النخلة الذهبية، وكانت: النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل لفيلم حد الطار، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير لفيلم الطائر الصغير، النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي لفيلم حكاية روشانة، والنخلة الذهبية لأفضل ممثل: مشعل المطيري عن فيلم ٤٠ عام وليلة، النخلة الذهبية لأفضل ممثلة: باسمة الحجار عن فيلم سيدة البحر، والنخلة الذهبية لأفضل موسيقى: غيا رشيدات لفيلم ٤٠ عام وليلة، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي لفيلم سيدة البحر، النخلة الذهبية للجنة التحكيم لفيلم ٤٠ عام وليلة.

أما جوائز المهرجان الخاصة، جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية: حد الطار "مدينة الرياض" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، جائزة عبدالله المحيسن لأفضل فيلم أول: بيضة تمردت للمخرج سلطان ربيع.