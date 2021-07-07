الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

انفجار ضخم بسفينة تجارية قبالة جبل علي في دبي

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر لقناة العربية بوقوع انفجار عنيف في سفينة تجارية راسية قبالة جبل علي في دبي.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.

الانفجار قرب مخازن وقود:

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن هناك أنباء عن انفجار كبير في ميناء جبل علي في دبي.

وقالت: إن الحريق ناجم عن انفجار موضعي جنوبي دبي قرب مخازن وقود.

يأتي ذلك بينما قال مكتب دبي الإعلامي: إن انفجار وقع في حاوية على متن إحدى السفن بميناء جبل علي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



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