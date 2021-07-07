الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام.

نتائج الترشيح:

وقالت عمادة الدراسات العليا، في تغريدة عبر “تويتر”: إنه تم إعلان نتائج الترشيح لإجراء المقابلات الشخصية لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1442/ 1443هـ.

رابط حالة الطلب:

ودعت جامعة الحدود الشمالية جميع المتقدمين للدخول على الرابط للاطلاع على حالة الطلب: https://dgs.nbu.edu.sa/result.aspx .



شارك الخبر