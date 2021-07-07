اخبار السعوديه

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام

للعام الجامعي 1442/ 1443هـ

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام.

نتائج الترشيح:

وقالت عمادة الدراسات العليا، في تغريدة عبر “تويتر”: إنه تم إعلان نتائج الترشيح لإجراء المقابلات الشخصية لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1442/ 1443هـ.

رابط حالة الطلب:

ودعت جامعة الحدود الشمالية جميع المتقدمين للدخول على الرابط للاطلاع على حالة الطلب: https://dgs.nbu.edu.sa/result.aspx .

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا