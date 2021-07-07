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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07
جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام
للعام الجامعي 1442/ 1443هـ
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام.
نتائج الترشيح:
وقالت عمادة الدراسات العليا، في تغريدة عبر “تويتر”: إنه تم إعلان نتائج الترشيح لإجراء المقابلات الشخصية لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1442/ 1443هـ.
رابط حالة الطلب:
ودعت جامعة الحدود الشمالية جميع المتقدمين للدخول على الرابط للاطلاع على حالة الطلب: https://dgs.nbu.edu.sa/result.aspx .
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