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وفاة الشيخ موسى آل سير المباركي

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ موسى بن أحمد آل سير المباركي، شيخ قبيلة بني مبارك، وعم معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء و‏شقيق الشيخ إبراهيم والشيخ عبدالله المباركي.

"الخليج 365" تتقدم لمعالي الشيخ أحمد سير وإخوان وأخوات وأبناء وبنات الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 12:00 AM

وفاة الشيخ موسى آل سير المباركي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ موسى بن أحمد آل سير المباركي، شيخ قبيلة بني مبارك، وعم معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء و‏شقيق الشيخ إبراهيم والشيخ عبدالله المباركي.

"الخليج 365" تتقدم لمعالي الشيخ أحمد سير وإخوان وأخوات وأبناء وبنات الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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، وفاة الشيخ موسى آل سير المباركي ،
المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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