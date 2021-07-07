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توقع وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.
وأضاف بأنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من هذه الجائحة.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 11:36 PM
أشار إلى فعالية جرعة واحدة من جانسن بشرط التغطية الكافية للجميععسيري: توقعات بأن جرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" فعالة ضد "دلتا"
توقع وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.
وأضاف بأنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من هذه الجائحة.
، عسيري: توقعات بأن جرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" فعالة ضد "دلتا" ،
المصدر : الخليج 365
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