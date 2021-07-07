، مصادر إعلامية: حريق بسفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر إعلامية أن الانفجار الذي وقع في دبي نتيجة حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي

فيما ذكرت "وام" أن ‏فرق الدفاع المدني في ⁧‫دبي‬⁩ تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن ⁧‫سفينة‬⁩ بميناء جبل علي.