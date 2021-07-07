، افتتاح أكاديمية "أبل" بالسعودية أحد عناصر النجاح لبناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تؤمن السعودية بأن ازدهار المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قوة بشرية مؤهلة تقنيًّا تأهيلاً عالي المستوى. ويُعدُّ افتتاح أكاديمية "أبل" بالسعودية عنصرًا من عناصر نجاحها في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
كما أن تحقيق الريادة والتفوق في القطاع الرقمي وبرمجة التطبيقات يُعد أحد مستهدفات رؤية السعودية. ومن شأن افتتاح أكاديمية أبل تسريع هذه الجهود للوصول إلى المستهدفات الخاصة بهذا المجال خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز السعودية دومًا على تنمية القدرات البشرية. وتأكيدًا لذلك فقد وضعت هذا الهدف كأحد البرامج المستحدثة لرؤية السعودية 2030 سعيًا لتطوير قدرات جميع مواطني السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل، واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويَيْن المحلي والعالمي.
كما تعمل السعودية على تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية، ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف في مختلف المجالات؛ ما يُمكِّن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليًّا، والمنافسة في سوق العمل عالميًّا.
وشهدت منظومة تنمية القدرات البشرية في السعودية العديد من الإنجازات في الفترة السابقة، أهمها استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما شهدت منظومة البحث والتطوير والابتكار قفزات في عدد المنشورات البحثية وتعزيز الشراكات البحثية العالمية. وقد حققت السعودية المركز الرابع عشر عالميًّا في عدد الأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كورونا.
يُذكر أن اختيار شركة "أبل" العالمية العريقة الرياض لافتتاح Apple Developer Academy، بوصفها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يأتي تأكيدًا لريادة السعودية في المنطقة.
كما تؤكد السعودية للمنطقة والعالم مكانتها التقنية الرائدة باستضافتها أكاديمية أبل، وخصوصًا مع الإنجازات والمنجزات الرقمية التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية في فترة ما بعد إطلاق رؤيتها 2030.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 11:30 PM
تسريع الجهود للوصول لمستهدفات الريادة في القطاع الرقميافتتاح أكاديمية "أبل" بالسعودية أحد عناصر النجاح لبناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر
تؤمن السعودية بأن ازدهار المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قوة بشرية مؤهلة تقنيًّا تأهيلاً عالي المستوى. ويُعدُّ افتتاح أكاديمية "أبل" بالسعودية عنصرًا من عناصر نجاحها في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
كما أن تحقيق الريادة والتفوق في القطاع الرقمي وبرمجة التطبيقات يُعد أحد مستهدفات رؤية السعودية. ومن شأن افتتاح أكاديمية أبل تسريع هذه الجهود للوصول إلى المستهدفات الخاصة بهذا المجال خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز السعودية دومًا على تنمية القدرات البشرية. وتأكيدًا لذلك فقد وضعت هذا الهدف كأحد البرامج المستحدثة لرؤية السعودية 2030 سعيًا لتطوير قدرات جميع مواطني السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل، واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويَيْن المحلي والعالمي.
كما تعمل السعودية على تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية، ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف في مختلف المجالات؛ ما يُمكِّن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليًّا، والمنافسة في سوق العمل عالميًّا.
وشهدت منظومة تنمية القدرات البشرية في السعودية العديد من الإنجازات في الفترة السابقة، أهمها استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما شهدت منظومة البحث والتطوير والابتكار قفزات في عدد المنشورات البحثية وتعزيز الشراكات البحثية العالمية. وقد حققت السعودية المركز الرابع عشر عالميًّا في عدد الأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كورونا.
يُذكر أن اختيار شركة "أبل" العالمية العريقة الرياض لافتتاح Apple Developer Academy، بوصفها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يأتي تأكيدًا لريادة السعودية في المنطقة.
كما تؤكد السعودية للمنطقة والعالم مكانتها التقنية الرائدة باستضافتها أكاديمية أبل، وخصوصًا مع الإنجازات والمنجزات الرقمية التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية في فترة ما بعد إطلاق رؤيتها 2030.
، افتتاح أكاديمية "أبل" بالسعودية أحد عناصر النجاح لبناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أكاديمية "أبل" بالسعودية أحد عناصر النجاح لبناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.