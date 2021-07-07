شكرا لمتابعة خبر عن موعد تدشين المنفذ البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سفير سلطنة عمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، عن موعد تدشين المنفذ البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان.

وأكد أن قادة البلدين عازمون على تدشين المنفذ قبل نهاية العام الجاري، كما تجري نقاشات تستهدف تحقيق نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وذلك وفقا لـ"العربية".

وأكد أن المنفذ الحدودي سيفتح مجال للعديد من الخدمات والفرص والنقلات النوعية التي يعول عليها القطاع الخاص في البلدين.