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موعد تدشين المنفذ البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سفير سلطنة عمان لدى فيصل بن تركي آل سعيد، عن موعد تدشين المنفذ البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان.

وأكد أن قادة البلدين عازمون على تدشين المنفذ قبل نهاية العام الجاري، كما تجري نقاشات تستهدف تحقيق نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وذلك وفقا لـ"العربية".

وأكد أن المنفذ الحدودي سيفتح مجال للعديد من الخدمات والفرص والنقلات النوعية التي يعول عليها القطاع الخاص في البلدين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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