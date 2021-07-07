شكرا لمتابعة خبر عن لقاءات مرتقبة بين الأمير خالد بن سلمان وبلينكن في واشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيشارك في اللقاءات التي سيعقدها نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن.

ويأتي إعلان الوزارة بعدما أجرى الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس الثلاثاء، محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مع كبار المسؤولين العسكريين.

يذكر أن زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعد الزيارة الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.