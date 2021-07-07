شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة يوضح شرطا لإحكام السيطرة على "متحور دلتا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، الشرط الواجب تحقيقه لإحكام السيطرة على متحور "دلتا" شديد العدوى، دون الحاجة لأخذ جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وذكر أن التوقعات حول دلتا والجرعة الثالثة تشير إلى أن الجرعتين من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو مودرنا والجرعة الواحدة من "جونسون آند جونسون" فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.

وأكد أنه في حال استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج لجرعة ثالثة للخروج من الجائحة.