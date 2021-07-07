شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. الأميرة غيداء طلال تلتقي وفداً سعودياً في مركز الحسين للسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، خلال زيارتهما إلى مركز الحسين للسرطان، حيث جالا في مبنى الملك سلمان الذي أنشئ بموجب منحة من الصندوق السعودي للتنمية.

وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، خلال اللقاء، عن تقديرها الكبير للمملكة العربية السعودية وللصندوق السعودي للتنمية لدعمهما المتواصل وإيمانهما برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وقال السفير السديري إن مركز الحسين للسرطان يعد من المراكز الرائدة التي تقدم خدمات طبية شمولية لمرضى السرطان والمراجعين من الأردن والعالم العربي، فضلا عن دوره الإنساني النبيل في مساندة علاج المرضى غير المقتدرين، لافتا إلى أنه اكتسب سمعة عالمية متميزة، ولديه تعاون مشترك مع مستشفيات رائدة في العالم، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية، ومستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأشار السفير إلى أهمية التبرع الذي قدمته المملكة العربية السعودية للمركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في إطار حرصها على دعم مثل هذه المراكز التي لها دور كبير في علاج المرضى وتقديم المساعدات العلاجية خصوصا لمرضى السرطان.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، عن الشكر للحكومة الأردنية والمركز على تسمية أحد المباني الجديدة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا أهمية مواصلة الدعم للمركز ولنشاطاته، الذي أصبح يقدم خدماته ليس فقط للأردن بل لمنطقة الشرق الأوسط.

ويتألف مبنى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من 13 طابقاً، ويضم 179 سريراً إضافياً، وقسما متكاملا للتصوير التشخيصي والعلاج الإشعاعي، ووحدة متكاملة لزراعة نخاع العظم، وغرف عناية حثيثة مخصصة للبالغين والأطفال، إضافة إلى أقسام للمرضى الأطفال وأخرى للبالغين، وأجنحة خاصة.