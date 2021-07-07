ترقب لإعلان أسعار البنزين لشهر يوليو.. «أرامكو» تحددها السبت والتطبيق الأحد

الرياض - محمد عبدالله - ينتظر المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، باهتمام بالغ، قرار شركة أرامكو، حول أسعار الوقود الجديدة (البنزين، الديزل، وغيرها) عن شهر يوليو، والمرتقب إعلانها السبت المقبل.

وفيما توقع البعض ارتفاع أسعار البنزين لشهر يوليو؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار العقود الآجلة للنفط، وخاصة بعد انتهاء محادثات تجمع الدول النفطية «أوبك بلس» دون التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج اعتبارًا من الشهر المقبل، يأمل آخرون في أن تبقي أرامكو أسعار البنزين لشهر يوليو عند أسعار شهر يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأربعاء في ظل تزايد المخاوف بشأن تدفق الإمدادات إلى الأسواق.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 6ر0% بعد تراجعه أمس بنسبة 4ر2%، في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مما أدى إلى تراجع جاذبية عقود العديد من المواد الخام.

وتعكف «أرامكو» حاليًّا، على مراجعة الأسعار المعمول بها، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات متحور كورونا الهندي على الاقتصاد العالمي، فضلًا عن فشل التوصل إلى اتفاق في اجتماعات أوبك بلس.

ومن المقرر، أن تعلن «أرامكو» في العاشرة من مساء السبت المقبل، أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بداية من صباح الأحد 11 يوليو 2021، فيما انشغل الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما سوف تأتي به «أرامكو» من قرارات بشأن الأسعار المنتظرة.

وكانت أرامكو أعلنت الشهر الماضي أسعار الوقود المعمول بها حاليًّا على النحو التالي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر

سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر

سعر الديزل 0.52 ريال للتر

سعر الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

وكانت شركة «أرامكو السعودية»، قررت منذ فبراير 2020 مراجعة أسعار الوقود شهريًّا بدلًا من أن يكون ربع سنوي؛ بهدف خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم.