خبير أرصاد: سحب ممطرة في أجواء المملكة

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الأرصاد نزيه الحيزان، الأربعاء، سحبًا ممطرة تكونت مساء في أجواء المملكة وسلطنة عُمان والإمارات.

وعرض الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خرائط للمناطق المتأثرة بالسحب الممطرة.

وفي شأن متصل، أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدمام تسجل 48.7 درجة مئوية لتصبح الأعلى حرارة بين مدن المملكة لهذا اليوم.

ورصد المركز أجواء المصايف (بدرجة الحرارة العظمى) وسجلت السودة 25 درجة مئوية، وبللحمر 29,5 درجة مئوية، والنماص 29,7 ، وبللسمر 30,1 وجبال فيفا 31,1 والباحة 31,4، والشفا 31,6 وتنومة 32,1 وأبها 33,4، وبلجرشي 33,5 والهدا 34,9، والطائف 37,1 درجة مئوية.