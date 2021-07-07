«الصحة»: الجرعة الأولى لا تفقد مفعولها إذا زادت المدة بينها والثانية عن 42 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا تؤخذ بعد 42 يومًا من الأولى، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى لا تفقد مفعولها إذا زادت المدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وحثت وزراة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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