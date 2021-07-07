«الجوازات»: ألف ريال غرامة حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للجوازات إن عدم مغادرة المستفيد بعد انتهاء تأشيرة الخروج النهائي، يعرضه لغرامة قدرها ألف ريال.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن في حال إنتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة.

وأكدت الجوازات السعودية أن إصدار تأشيرة خروج نهائي جديدة تتطلب سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.

وكانت الجوازات السعودية أشارت إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المغادرة خلالها.

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