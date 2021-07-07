حضور ذكي لموظفي الموارد

ما هو نظام الحضور الذكي؟
نظام يوفر حلاً شاملاً ودقيقًا يسمح من خلاله للموظفين بتسجيل الحضور والانصراف عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (IOS أو Android) بطريقة فعالة وسريعة تضمن بيئة مرنة وصحية. ويمكن المدراء من الاطلاع على تقارير الحضور والانصراف إضافة إلى سلسلة من المزايا.
مميزات نظام الحضور الذكي
تسجيل الحضور في مقر العمل بأمان وسرعة.
تسجيل الحضور للعمل عن بعد.
تسجيل الحضور عن طريق الأجهزة الذكية.
بديل صحي وآمن لأجهزة البصمة التقليدية والحضور الورقي.
يعمل من خلال تحديد الموقع الجغرافي بتغطية تشمل عددا من المواقع والمدن.
تعقب مباشر لحضور الموظفين.
لوحة بيانات الحضور والتقارير.
تلقي الإشعارات.
قابل للتكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى (ERP).
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