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تطوير وتحسين خدمات ضيوف الرحمن

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عقد المجلس التشاوري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، جلسة حوارية بعنوان «جهود الرئاسة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر من خلال خطة الرئاسة 2024 المبنية على رؤية المملكة 2030». وناقشت الجلسة التميز في خدمات الرئاسة بالتوسعة الثالثة، متحدثاً عنها مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، المهندس فارس المطرفي، وقدم الجلسة الحوارية أمين المجلس التشاوري التحاوري ثامر بن محمد الرزيز.

وافتتح الجلسة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، متحدثا عن جهود الإدارات التابعة للوكالة خلال الجائحة، والخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة لها، ثم تناول مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال، علي بن حامد النافعي، جهود وكالة الشؤون العلمية والفكرية والإدارات التابعة لها.

وشارك في الجلسة الحوارية الوكيل المساعد للتطوير وتحقيق الرؤية بالمسجد الحرام، الدكتور عبد الرحمن بن مطلق الخطابي، متحدثاً عن تطور الخدمات الميدانية في الحرمين الشريفين، ومدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، الذي تناول جهود الرئاسة في وضع خطط لتفويج الحشود من المعتمرين والمصلين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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