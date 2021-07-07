تطوير وتحسين خدمات ضيوف الرحمن

وافتتح الجلسة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، متحدثا عن جهود الإدارات التابعة للوكالة خلال الجائحة، والخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة لها، ثم تناول مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال، علي بن حامد النافعي، جهود وكالة الشؤون العلمية والفكرية والإدارات التابعة لها.
وشارك في الجلسة الحوارية الوكيل المساعد للتطوير وتحقيق الرؤية بالمسجد الحرام، الدكتور عبد الرحمن بن مطلق الخطابي، متحدثاً عن تطور الخدمات الميدانية في الحرمين الشريفين، ومدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، الذي تناول جهود الرئاسة في وضع خطط لتفويج الحشود من المعتمرين والمصلين.
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