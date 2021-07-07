إفطار للصائمين في المسجد النبوي

إجراءات وقائية
وشملت الخطة مراعاة الأجواء الحارة والطقس من خلال إدخال أصحاب الحجوزات داخل الحرم القديم على دفعات قبل الصلاة بالروضة الشريفة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، واشتملت الخطة على زيادة مؤقتة لساعات الإغلاق لأبواب الحرم النبوي لتميكن الحاجزين من الدخول بعد صلاة العشاء ومراعاة للطقس.
تعقيم وتطهير
وتكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظًا على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.
وتقوم الإدارة بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب.
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