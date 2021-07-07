3 فصول في جامعة الباحة

ترأس الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، رئيس جامعة الباحة، الاجتماع الأول للجنة العمل على مبادرة تحول الجامعة إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء ووكيلة الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك في قاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري في المدينة الجامعية.

وأكد «الحسين»: «إقرار مجلس الوزراء التقويم الدراسي الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم بمختلف مستوياته وممارساته، وذلك في إطار ما نشهده من تطورات تقودها وزارة التعليم؛ لتحقيق مستهدفات رؤيتنا الطموح 2030».

وقدم مساعد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المشرف على مكتب تحول الجامعة إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الدكتور عماد بن جمعان الزهراني، عرضا للإطار العام للتحول، وأهم بنود جدول الأعمال.