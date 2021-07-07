ورشة للرؤية والإستراتيجية

أطلق أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة التوجيهية للإستراتيجية العمرانية الوطنية الأمير الدكتور حسام بن سعود، خلال الاتصال المرئي أمس، ورشة العمل «رؤية منطقة الباحة ومدينة الباحة» التي تأتي ضمن مشروع الإستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة، مؤكدًا أنه تم تحليل المقومات التنموية التي تزخر بها منطقة الباحة من قبل الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في دراسة المنطقة وقطاعاتها التنموية المختلفة وخلصت إلى عدة بدائل لرؤية المنطقة والمدينة، مشيرًا إلى أن اختيار الرؤية المناسبة سيؤدي إلى مجموعة من السياسات والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة والتي ستعمل على توفير الفرص الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة.



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