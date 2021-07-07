4 نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في المركبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، باتباع بعض الإجراءات التي توفر استهلاك الطاقة في المركبات.

توفير استهلاك الطاقة بالمركبات:

وتشمل تلك النصائح ما يلي:

استخدام الزيت الموصى به من الشركة المصنعة

اختيار الكفر على المستوى الأخضر

ضبط الإطار “الكفر”؛ حيث إن ضبط الضغط يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة

وزن الأذرعة بشكل دوري كل 15- 20 كم

نصيحة مهمة أثناء القيادة:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة، لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.



شارك الخبر