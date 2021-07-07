شكرا لقرائتكم خبر «رهاننا 2030 » تبرز جهود المملكة في توطين التنمية المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة الملك خالد أمس حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الجهود والطموحات السعودية في توطين أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وتأتي الحملة احتفاء بمرور 5 سنوات منذ تبني دول العالم وفي مقدمتها المملكة للأهداف العالمية 2030، والتي تشارك في تنفيذها من خلال رؤية 2030 وضمن عضويتها في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

وتستهدف حملة «رهاننا 2030» تسليط الضوء على الأهداف العالمية وتوافقها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تسلط الضوء على اتساق أهداف التنمية المستدامة مع القيم الإسلامية والعربية النبيلة والأولويات السعودية، وإبراز سبل مشاركة المجتمع والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية لعام 2030م.

يشار إلى أن مؤسسة الملك خالد مؤسسة غير ربحية تؤمن بأهمية تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي، وتسعى لتحقيق أثر اجتماعي مستدام. ويتماشى عملها مع تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعظيم الأثر الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الأقل حظا.

وشاركت المؤسسة في 2018م ضمن الوفد السعودي الرسمي في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة؛ كممثل عن القطاع غير الربحي السعودي مع صدور التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة حول الأهداف العالمية.

وتسعى المؤسسة إلى خلق مجتمع سعودي متكافئ عبر تدريب واحتضان المنظمات غير الربحية، وتمويل الجمعيات الأهلية ورواد الأعمال الاجتماعيين، وإصدار البحوث والدراسات لدعم سياسات تمكين الأقل حظا في المملكة، وتعزيز التعليم والإرشاد الديني والتلاحم الاجتماعي من خلال جامع الملك خالد رحمه الله.

أبرز أهداف الحملة:

