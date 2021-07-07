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تسجيل 1207 إصابات جديدة بكورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1207 إصابات جديدة بفيروس (كوفيد 19)، و14 وفاة، فيما تماثلت للشفاء 1195 حالة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 476,643 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات الفيروس أن إجمالي الحالات في المملكة بلغ 496,516 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 476,643، وإجمالي الوفيات 7921.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة 11,952 حالة، منها 1379 حالة حرجة.

  • الرياض 307
  • الشرقية 264
  • مكة 222
  • عسير 184
  • جازان 67

الحالات الجديدة بحسب المناطق

  • نجران 46
  • تبوك 28
  • المدينة 23
  • حائل 23
  • الباحة 19
  • الشمالية 12
  • القصيم 6
  • الجوف 6

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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