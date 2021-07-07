تسجيل 1207 إصابات جديدة بكورونا

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وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات الفيروس أن إجمالي الحالات في المملكة بلغ 496,516 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 476,643، وإجمالي الوفيات 7921.
وأشارت إلى أن الحالات النشطة 11,952 حالة، منها 1379 حالة حرجة.
- الرياض 307
- الشرقية 264
- مكة 222
- عسير 184
- جازان 67
الحالات الجديدة بحسب المناطق
- نجران 46
- تبوك 28
- المدينة 23
- حائل 23
- الباحة 19
- الشمالية 12
- القصيم 6
- الجوف 6
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