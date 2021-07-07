شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1207 إصابات جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1207 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و14 وفاة، فيما تماثلت للشفاء 1195 حالة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 476,643 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات الفيروس أن إجمالي الحالات في المملكة بلغ 496,516 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 476,643، وإجمالي الوفيات 7921.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة 11,952 حالة، منها 1379 حالة حرجة.



الرياض 307

الشرقية 264

مكة 222

عسير 184

جازان 67

الحالات الجديدة بحسب المناطق