شكرا لقرائتكم خبر المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

وأشارت في بيانها أمس إلى أنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونيو ـ 2021 م، هو غرة ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو2021 م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.