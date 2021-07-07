شكرا لقرائتكم خبر المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت في بيانها أمس إلى أنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونيو ـ 2021 م، هو غرة ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو2021 م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.