الصحة العالمية: اللقاحات فعالة ضد متحور «دلتا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي اعتمدتها المنظمة فعالة ضد متحور (دلتا). وأعاد المنظري خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، السبب الرئيس لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيرا إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلا عن عدد من النصائح للأفراد لتوخي الحذر عند التجمعات.



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