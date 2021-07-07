الالتزام الطوعي يخفض الملح والسكر والدهون في المنتجات الغذائية

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وأشارت إلى أنها تعمل وبشكل مستمر مع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية على تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، بعد إعادة تصنيعها بمحتوى أقل من السكر والملح والدهون المشبعة وخالٍ من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتكون أكثر صحية بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.
ويأتي ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المطلوب، والتي دشنتها ضمن استراتيجيتها لتنظيم الغذاء الصحي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وبينت أنها تعمل من خلال المبادرة التي أطلقتها عام 2018م على استقطاب المزيد من الشركات المصنعة والمستوردة للمنتجات الغذائية (الوطنية والعالمية)، لتقديم التزامات تهدف إلى خفض محتوى منتجاتها من السكر والملح والدهون.
يأتي ذلك انطلاقا من استراتيجية «الغذاء والدواء» للمشاركة في تنظيم الغذاء الصحي، ودورها في تعزيز وحماية الصحة العامة، وفي ضوء السياسات والإجراءات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية (WHO) الرامية إلى الحد من الأمراض المزمنة والمرتبطة بالتغذية، وكذلك خفض استهلاك السكر والملح والدهون.
مبادرة الالتزام الطوعي تشتمل على:
- إعادة تركيب وابتكار منتجات تساعد أفراد المجتمع على تناول منتجات غذائية أكثر صحية
- تقديم منتجات متوازنة قليلة الصوديوم والسكر والدهون المشبعة وخالية من الدهون المتحولة
- طرح مجموعة متنوعة من الأحجام، مع الالتزام بتقديم بيانات تغذوية شفافة وواضحة وسهلة القراءة
- عدم تسويق المنتجات الغذائية ذات المحتوى العالي من السكر والملح والدهون للأطفال
- الالتزام بدعم أنماط الحياة الصحية وزيادة النشاط البدني في المجتمعات
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