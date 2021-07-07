إتلاف 3 أطنان خضراوات وفواكه فاسدة في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعية أمس 3 أطنان من الخضراوات والفواكه الفاسدة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية. وأوضحت بلدية الشرائع أن الحملات أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط اللازمة كافة، إضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. من جانبها نفذت بلدية المسفلة الفرعية حملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة، وأتلفت خلالها طنين من الخضراوات والفواكه الفاسدة. فيما نفذت بلدية العتيبية الفرعية حملة مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين، نتج عنها مصادرة طن من الخضراوات المعروضة في بيئة غير مناسبة.



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