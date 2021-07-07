شكرا لقرائتكم خبر البدء بتلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف المشروع عن إجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل داعيا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الالكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية، وذلك للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام ولعموم المسلمين في أنحاء العالم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، ويمكن الشراء مباشرة من منصة أضاحي من خلال الرابط www.adahi.org.
وأكد المشروع الحرص على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، تعظيما لهذه الشعيرة بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو.
كانت هذه تفاصيل خبر البدء بتلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.