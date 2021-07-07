محمد بن مسعود - الدمام - مع بدايات التوسعة السعودية الأولى بأواخر "السبعينيات الهجرية" أظهرت لقطة علوية قديمة ونادرة للحرم المكي، امتلاء بيت الله الحرام بالمصلين مع بدايات أعمال التوسعة السعودية الأولى، في أواخر حقبة السبعينيات الهجرية. وأوضح المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي أن الصورة ‏التقطت من جهة منارة باب الوداع أواخر حقبة السبعينيات الهجرية، وتظهر العمارة القديمة للحرم المكي امتلاءه بالمصلين، وبدايات أعمال التوسعة السعودية الأولى. 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:25 PM مع بدايات التوسعة السعودية الأولى بأواخر "السبعينيات الهجرية" لقطة علوية نادرة للحرم المكي ممتلئاً بالمصلين وتظهر عمارته القديمة لقطة علوية نادرة للحرم المكي ممتلئاً بالمصلين وتظهر عمارته القديمة أظهرت لقطة علوية قديمة ونادرة للحرم المكي، امتلاء بيت الله الحرام بالمصلين مع بدايات أعمال التوسعة السعودية الأولى، في أواخر حقبة السبعينيات الهجرية. وأوضح المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي أن الصورة ‏التقطت من جهة منارة باب الوداع أواخر حقبة السبعينيات الهجرية، وتظهر العمارة القديمة للحرم المكي امتلاءه بالمصلين، وبدايات أعمال التوسعة السعودية الأولى. الكلمات المفتاحية ، لقطة علوية نادرة للحرم المكي ممتلئاً بالمصلين وتظهر عمارته القديمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر لقطة علوية نادرة للحرم المكي ممتلئاً بالمصلين وتظهر عمارته القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.