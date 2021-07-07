محمد بن مسعود - الدمام - "الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق



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0 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:25 PM "الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق وكالة الأنباء السعودية (واس) عمّان 0 0 51 الرابط المختصر الكلمات المفتاحية "الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق ، "الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق ،

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