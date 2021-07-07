شكرا لقرائتكم خبر شاشات تفاعلية لتذكير الحجاج ببروتوكولات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز الحمدان أمس الأول مساجد المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للوقوف على جاهزية خدمات المكتبة الالكترونية عبر الشاشات التفاعلية.

وشملت الجولة ميقات التنعيم ومسجد الشيخ ابن باز ومسجد عبدالقادر فقيه ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ووقف خلالها على جاهزية شاشات المكتبة الالكترونية الإسلامية التفاعلية والاستعدادات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وأوضح الحمدان أن الوزارة هيأت منذ وقت مبكر جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومنها خدمة المكتبة الالكترونية الإسلامية التي تقدم للحجاج والمعتمرين 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية.

وأفاد بأن الشاشات تحوي كتبا الكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وكتبا تعريفية بالإسلام، لتحميلها على الأجهزة الذكية، بـ45 لغة عالمية يستطيع الزائر تحميلها على جميع الأجهزة الذكية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode.

وبين الحمدان أن الوزارة تحرص على تكثيف الوسائل الدعوية التي تسهم في إيصال المعلومات بكل سهولة ووفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا لمواكبة جهود الدولة في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، ومنها تكثيف شاشات المكتبة الالكترونية في مختلف الأماكن التي يوجد بها الحجاج والمعتمرون.

مواقع الشاشات:

