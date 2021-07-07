تجديد إنارة وسفلتة في 3 مخططات بمكة

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وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة أعمال شبكة الطرق بمكة، وتنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في مخططات (طريق السيل- الرصيفة- شارع حسين سرحان) بأطوال بلغت 5097 م ومساحات بلغت 64180 م2، إضافة إلى تنفيذ صبات خرسانية (نيوجيرسي) في حي العوالي بعدد 530 صبة، وتركيب بلاط (انترلوك) في حي أم الجود بمساحة 600 م2.
وأضافت «إن الأعمال تضمنت صيانة التجهيزات الداخلية لعدد 626 فانوسا للإنارة، وإصلاح 479 فانوسا، والإشراف على مكوناتها ومتابعة جودتها وعمل الإصلاحات اللازمة وإحلال وتجديد وسائل الإنارة، وذلك طبقاً لخطة تجديد شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة».
من أعمال الأمانة:
- صيانة التجهيزات الداخلية لعدد 626 فانوسا للإنارة
- تركيب بلاط (انترلوك) في حي أم الجود
- تنفيذ صبات خرسانية (نيوجيرسي) في حي العوالي
- تنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في مخططات طريق السيل- الرصيفة- شارع حسين سرحان
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