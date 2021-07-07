شكرا لقرائتكم خبر تجديد إنارة وسفلتة في 3 مخططات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة الطرق بالأحياء والمخططات السكنية والشوارع الرئيسة، وذلك بواسطة عدد من الفرق الفنية والهندسية والكوادر البشرية المختصة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة أعمال شبكة الطرق بمكة، وتنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في مخططات (طريق السيل- الرصيفة- شارع حسين سرحان) بأطوال بلغت 5097 م ومساحات بلغت 64180 م2، إضافة إلى تنفيذ صبات خرسانية (نيوجيرسي) في حي العوالي بعدد 530 صبة، وتركيب بلاط (انترلوك) في حي أم الجود بمساحة 600 م2.

وأضافت «إن الأعمال تضمنت صيانة التجهيزات الداخلية لعدد 626 فانوسا للإنارة، وإصلاح 479 فانوسا، والإشراف على مكوناتها ومتابعة جودتها وعمل الإصلاحات اللازمة وإحلال وتجديد وسائل الإنارة، وذلك طبقاً لخطة تجديد شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة».

من أعمال الأمانة:

