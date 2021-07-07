شكرا لقرائتكم خبر فرق ميدانية لضمان سلامة طرق وأنفاق مكة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت أمانة العاصمة المقدسة فرقا ميدانية للعمل على سلامة شبكات الطرق والجسور والأنفاق والإنارة، والتأكد من مدى استيعابها وأدائها بكفاءة عالية خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وتشرف الأمانة على أعمال مقاولي تشغيل وصيانة دورات المياه، والمرافق العامة بمكة المكرمة، وصيانة مقرات ومباني أمانة العاصمة المقدسة وإداراتها وبلدياتها الفرعية، ومراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، وتهيئة مواقف حجز السيارات الخمسة بمداخل مكة المكرمة، حيث تمت تهيئة موقف منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء والقشلة والعزيزية والمواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى، إضافة إلى تهيئة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام، والمشاركة خلال الموسم في لجنة متابعة تشغيل هذه المواقف المشكلة من مندوبين من الإدارة العامة للمرور، ووزارة النقل، وأمانة العاصمة المقدسة.

وتنفذ الأمانة الصيانة الوقائية لأبراج الإنارة، والتأكد من استمرارية عمل المكونات الداخلية، وتفقد أبواب الأبراج، وصيانة لوحات التوزيع الكهربائية، وعمل الإصلاحات اللازمة، وإحلال وتجديد وسائل الإنارة، كما وضعت خطة خاصة لمواجهة الطوارئ، عن طريق الإدارة العامة للكوارث، التي قد تحدث في أي وقت خلال المواسم، من مواجهة الأضرار المتوقعة من الأمطار الغزيرة، أو حدوث انهيارات في المباني، أو حرائق كبيرة أو ما شابه ذلك.

وتعمل الأمانة على استحداث مراكز التشغيل الميداني، التي تتيح لمنسوبي الأمانة الانطلاق من تلك المراكز، لمباشرة مهامهم في المشاعر المقدسة، وتنفيذ الخطة التشغيلية الاستثنائية ميدانيا لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم أدائهم لمناسك الحج بيسر وأمان.