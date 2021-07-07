قرارات فورية بحق المخالفين لأنظمة الحج بـ3 مراكز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، اللجان الإدارية الموسمية بـ3 مراكز في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على جاهزية اللجان الإدارية ومتابعة سير العمل. وأكد على أهمية مراعاة الدقة والوقت في التنفيذ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددا على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين. يذكر أن المراكز تمت تهيئتها للعمل على مدار الساعة لإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج. مواقع المراكز:





التنعيم



البهيتة



الشميسي



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