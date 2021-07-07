هيئة الفضاء تدشن أول برنامج ابتعاث خارجي منته بالتوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للفضاء أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منته بالتوظيف في مجال الفضاء، والذي يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن إطار التطوير الشامل الذي يشهده قطاع الفضاء في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الدكتور محمد التميمي في بيانه أمس أن برنامج الابتعاث يأتي ضمن خطط الهيئة لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء، وتحقيق تطلعات المملكة في القطاع الذي يحظى بدعم القيادة الحكيمة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور القطاع، لافتا إلى عمل الهيئة عبر العديد من المسارات لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء من بينها تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وضمان توافر مخرجات وطنية مؤهلة تتواءم مع الاحتياجات العملية في قطاع الفضاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الهيئة أن المرحلة الأولى لبرنامج الابتعاث ستشمل مراحل البكالوريوس والماجستير في مجال الفضاء في العديد من التخصصات منها: هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء.

كما أوضحت أن استقبال الطلبات في برنامج (ابتعاث الفضاء) سيبدأ في 25 يوليو الحالي، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتصف بحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلا على قبول مباشر غير مشروط في تخصصات مجال الفضاء أو يكون من الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المحددة بالتخصصات المطلوبة، إضافة إلى الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث للخارج المعمول بها في وزارة التعليم.

البكالوريوس والماجستير بمجال الفضاء في تخصصات:

