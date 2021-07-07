، بالصور.. جامعة الطائف بالتعاون مع المطار الدولي يقيمان "بوابة مكة" لاستقبال الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن طريق متطوعين يقدمون نشرات توعوية وأدوات وقاية من " كورونا

استقبل متطوعون من جامعة الطائف الرحلات القادمة، ووزعوا الحقائب التي تحتوي نشرات توعوية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا كالكمامات والمعقمات، وقدّموا التوعية اللازمة للحجاج الواصلين بضرورة التقيُّد بالاحترازات الصحية التي يحتاجها الحاج بشكلٍ يومي، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.

جاء ذلك من خلال مبادرة "بوابة مكة" التي أقامتها جامعة الطائف، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع إدارة مطار الطائف الدولي لاستقبال الحجاج والمعتمرين القادمين لأداء مناسك حج العام الحالي 1442هـ.

وتسعى جامعة الطائف من خلال إقامة تلك المبادرات إلى تعزيز دورها المجتمعي، وتمكين دور المتطوع من خلال مشاركته بأنشطة الجامعة ومبادراتها بشكلٍ مستمر، وتبذل جهدها في تحقيق وإنجاز تلك المبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية 2030.