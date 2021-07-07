محمد بن مسعود - الدمام - قضى في مستشفى بدمشق عن عمر 83 عاماً توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً. وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24". رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-07 توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً. وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24". 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 07:44 PM قضى في مستشفى بدمشق عن عمر 83 عاماً قضى في مستشفى بدمشق عن عمر 83 عاماً توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً. وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24". ، رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل ،

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